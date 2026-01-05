Путин поручил увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть увеличение периода выплаты пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком в многодетных семьях.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения… по установлению возможности увеличения периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в многодетных семьях”, — говорится в перечне поручений.
В документе отмечается, что срок — 1 июня 2026, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ и руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.