Путин поручил увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком

Путин поручил рассмотреть увеличение выплат пособия по уходу за больным ребенком.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть увеличение периода выплаты пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком в многодетных семьях.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения… по установлению возможности увеличения периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в многодетных семьях”, — говорится в перечне поручений.

В документе отмечается, что срок — 1 июня 2026, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ и руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.