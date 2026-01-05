Путин поручил увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения… по установлению возможности увеличения периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в многодетных семьях”, — говорится в перечне поручений.