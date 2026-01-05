У берегов Гонконга обнаружили два новых вида мягких кораллов

Как отметили специалисты Hong Kong Baptist University, кораллы обычно делятся на твердые и мягкие, причем первые образуют коралловые рифы и очень чувствительны к окружающей среде. В отличие от них, мягкие кораллы не образуют рифов и часто встречаются в средах обитания, непригодных для твердых кораллов.