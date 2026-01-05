Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Гонконга обнаружили два новых вида мягких кораллов

Они обитают на глубине 15−20 м, сообщает газета South China Morning Post.

ГОНКОНГ, 5 января. /ТАСС/. Группа исследователей из Hong Kong Baptist University под руководством профессора Цю Цзяньвэня обнаружила два ранее неизвестных мягких коралла. Как сообщает газета South China Morning Post, новые виды были идентифицированы в водах у островка Сунган.

Один из этих кораллов, Paraminabea inflata, стал третьим подобным кораллом, обнаруженным в Гонконге. «В мире существует всего 11 видов кораллов рода Paraminabea, и три из них обнаружены в Гонконге», — сказал газете Цю Цзяньвэнь.

Другой вид, Parasphaerasclera dimorpha, пока был найден только в водах Гонконга и стал первым подобным видом, зарегистрированным у берегов Китая. Исследователи определили новые виды, используя метод, который сочетает анализ внешнего вида коралла и генетический анализ. Эти кораллы обитают на глубине 15−20 м.

Как отметили специалисты Hong Kong Baptist University, кораллы обычно делятся на твердые и мягкие, причем первые образуют коралловые рифы и очень чувствительны к окружающей среде. В отличие от них, мягкие кораллы не образуют рифов и часто встречаются в средах обитания, непригодных для твердых кораллов.