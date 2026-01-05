Где и когда пройдут рождественские богослужения в Астане и Алматы

Известно, что рождественские службы в православных храмах Астаны и Алматы начнутся 6 января, в канун праздника.
«Главное рождественское богослужение в Алматы пройдет в ночь с 6 на 7 января в исторической и культурной жемчужине Казахстана — Вознесенском кафедральном соборе», — рассказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Службы пройдут в 8:00, 16:00 и 23:00.
В Астане праздничная служба пройдет в 17:00 и в 23:00 в Успенском кафедральном соборе. Совершит ее викарий митрополита, епископ Каскеленский Геннадий.
Митрополит также обратил внимание на необходимость особо отметить Рождественские праздники совершением добрых дел:
«Неправильным будет празднование Рождества Христова, если мы не разделим эту радость с нашими ближними, тем более, с нуждающимися в утешении и поддержке. Постараемся, чтобы для всех нас святочный период стал сугубо светлым и торжественным — через добрые дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок».
Мы уже также рассказывали, что Рождество — важный праздник для христиан всех конфессий.