Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где и когда пройдут рождественские богослужения в Астане и Алматы

7 января 2026 года православные верующие отмечают Рождество — один из главных праздников церковного календаря, посвященный появлению на свет Иисуса Христа, сообщает Zakon.kz.

Известно, что рождественские службы в православных храмах Астаны и Алматы начнутся 6 января, в канун праздника.

«Главное рождественское богослужение в Алматы пройдет в ночь с 6 на 7 января в исторической и культурной жемчужине Казахстана — Вознесенском кафедральном соборе», — рассказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Службы пройдут в 8:00, 16:00 и 23:00.

В Астане праздничная служба пройдет в 17:00 и в 23:00 в Успенском кафедральном соборе. Совершит ее викарий митрополита, епископ Каскеленский Геннадий.

Митрополит также обратил внимание на необходимость особо отметить Рождественские праздники совершением добрых дел:

«Неправильным будет празднование Рождества Христова, если мы не разделим эту радость с нашими ближними, тем более, с нуждающимися в утешении и поддержке. Постараемся, чтобы для всех нас святочный период стал сугубо светлым и торжественным — через добрые дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок».

Мы уже также рассказывали, что Рождество — важный праздник для христиан всех конфессий.