МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Государственная система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу 22,5 миллиона упаковок напитка Aloe Vera по поручению Роспотребнадзора, сообщается в релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы. «Государственная система маркировки “Честный знак” по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию напитка Aloe Vera — это крупнейшая на данный момент блокировка, проведенная с использованием механизмов маркировки. Под ограничения попали 22 506 361 единиц продукции, что означает полную блокировку партий по четырем GTIN (глобальный номер товарной позиции)», — сказано в релизе. Как уточнялось в письме Роспотребнадзора к ЦРПТ, реализация напитка приостановлена «в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации». Ранее ЦРПТ уже блокировала отдельные партии Aloe Vera, почти 300 тысяч единиц продукции. Это связано с тем, что в составе были выявлены незаявленные компоненты — по одной из версий, они могли попасть туда из упаковки. «Это не первый случай, когда маркировка помогает оперативно ограничить оборот потенциально небезопасной продукции. В феврале 2024 года система заблокировала 2,5 миллиона бутылок воды “Джермук”, которая привела к отравлению, а в декабре того же года — около 6 миллиона БАД с литием и симетиконом. Блокировка Aloe Vera — крупнейшая на данный момент», — сообщают в ЦРПТ. В декабре Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитке Aloe Vera. Ведомство призывает граждан воздержаться от употребления напитка Aloe Vera производства ООО «Вельта‑Пенза» до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений.