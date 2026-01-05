Путин поручил усовершенствовать организацию экологического туризма

«Правительству… подготовить совместно с комиссиями Государственного совета… по направлениям социально-экономического развития… Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения… по упрощению и совершенствованию порядка организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях”, — говорится там.