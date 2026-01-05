Ричмонд
Путин поручил усовершенствовать организацию экологического туризма

Путин поручил усовершенствовать порядок организации экологического туризма.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с комиссиями госсовета РФ усовершенствовать порядок организации экологического туризма на охраняемых территориях — утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

«Правительству… подготовить совместно с комиссиями Государственного совета… по направлениям социально-экономического развития… Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения… по упрощению и совершенствованию порядка организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях”, — говорится там.