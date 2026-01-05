9 января в Ростове прогнозируют усиление магнитной активности

Если верить графику прогноза, после 9 января качели продолжатся: 10 января ожидается снова повышенный фон (около Кр=4), а дальше, в середине месяца, прогнозируются еще несколько дней с повышенной активностью — примерно 17−20 января. Еще один заметный всплеск, по таблице, приходится на конец месяца — около 26−28 января.