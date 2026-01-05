Ричмонд
9 января в Ростове прогнозируют усиление магнитной активности

Жителям Ростовской области рассказали, когда ждать всплеск магнитной активности в январе.

Источник: Комсомольская правда

В первую неделю января 2026 года, включая 8 января, серьезных магнитных бурь не ожидается. Но уже 9 января прогнозируется ухудшение: геомагнитная активность может подняться до уровня Кр=4, говорится в обновленном прогнозе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Если верить графику прогноза, после 9 января качели продолжатся: 10 января ожидается снова повышенный фон (около Кр=4), а дальше, в середине месяца, прогнозируются еще несколько дней с повышенной активностью — примерно 17−20 января. Еще один заметный всплеск, по таблице, приходится на конец месяца — около 26−28 января.

Напомним, у метеозависимых людей чаще бывают головная боль, слабость, скачки давления и плохой сон. В такие дни обычно советуют не перегружаться, пить воду и по возможности выспаться.

