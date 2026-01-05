Нейросети нашли наледь на десятках зданий Петербурга

По нежилым объектам ГАТИ уже вынесла постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма назначенных штрафов составила 2,5 миллиона рублей. Информация о нарушениях, выявленных на жилых домах, была передана в Государственную жилищную инспекцию. В отношении управляющих организаций будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.