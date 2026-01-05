Ричмонд
Нейросети нашли наледь на десятках зданий Петербурга

Более 50 домов Петербурга попали под контроль ИИ из-за сосулек.

В Санкт-Петербурге в период новогодних праздников нейросетевые комплексы «Городовой» выявили наледь и сосульки более чем на 50 зданиях. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Усиленный мониторинг состояния кровель ведется с использованием искусственного интеллекта. За первые дни января система зафиксировала нарушения на жилых и нежилых объектах. Около половины выявленных зданий относятся к жилому фонду, остальные являются нежилыми строениями.

По нежилым объектам ГАТИ уже вынесла постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма назначенных штрафов составила 2,5 миллиона рублей. Информация о нарушениях, выявленных на жилых домах, была передана в Государственную жилищную инспекцию. В отношении управляющих организаций будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

В ГАТИ призвали собственников зданий и ответственных лиц своевременно очищать кровли от снега, наледи и сосулек.