Борьбу с гололедом столица проиграла: В Кишиневе объявлен «желтый код» — очень скользко на дорогах и тротуарах

В Кишинёве объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололёда и тумана, сообщает столичная мэрия. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах.
С 14:00 5 января до 10:00 6 января на обширных участках дорог сохраняется гололёд, местами образуется лёд на проезжей части, а видимость в тумане составит 200 метров и меньше.
