Борьбу с гололедом столица проиграла: В Кишиневе объявлен «желтый код» — очень скользко на дорогах и тротуарах

Предупреждение активно 5 января с 14.00 по 7 января до 16.00.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололёда и тумана, сообщает столичная мэрия. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах.

С 14:00 5 января до 10:00 6 января на обширных участках дорог сохраняется гололёд, местами образуется лёд на проезжей части, а видимость в тумане составит 200 метров и меньше.

.

