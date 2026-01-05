Путин рекомендовал повысить доступность продленки для школьников

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам повысить доступность услуг групп продленного дня для обучающихся начальных классов в школах.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять меры: по повышению доступности для работающих родителей (с учетом графиков их занятости) услуг дошкольных образовательных организаций и услуг групп продленного дня для обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций», — говорится в тексте.
Доклад по вопросу необходимо представить до 1 июня 2026 года.