Суда на воздушной подушке начнут ходить между Самарой и Рождествено 6 января

На пассажирскую линию «Самара — Рождествено» со вторника, 6 января 2026 года, выйдут суда на воздушной подушке. Они начнут ходить, потому что на Волге встал лед. Всего судов шесть: четыре «Нептуна», которые вмещают по 21 человеку, и два «Славира» вместимостью 10 человек, сообщает правительство Самарской области.