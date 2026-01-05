Суда на воздушной подушке начнут ходить между Самарой и Рождествено 6 января

На пассажирскую линию «Самара — Рождествено» со вторника, 6 января 2026 года, выйдут суда на воздушной подушке. Они начнут ходить, потому что на Волге встал лед. Всего судов шесть: четыре «Нептуна», которые вмещают по 21 человеку, и два «Славира» вместимостью 10 человек, сообщает правительство Самарской области.
«Этот вид транспорта гарантирует надежное и регулярное сообщение с селом Рождествено в межнавигационный период. Безопасность пассажиров остается абсолютным приоритетом, поэтому при резком осложнении ледовой обстановки движение может быть оперативно приостановлено», — рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Первый рейс из Самары запланировал на 8:30 6 января, последний из Рождествено — в 16:00. Заходить на Проран суда будут в 10:00 и 15:00.
Продолжается подготовка и автозимника «Шелехметь — Белые домики». Открыть дорогу планируют, когда почва достаточно промерзнет. Для этого дорогу каждый день чистят от снега.