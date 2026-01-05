В Беларуси пенсионерка получила уголовное из-за 20 банок с закатками. Подробности обнародовали в Государственном комитете судебных экспертиз.
В октябре 2025 года жительница Добруша пришла в милицию с заявление о хищении из подвального помещения, которое находится в ее пользовании, различного имущества. Она сообщила, что неизвестный сорвал навесной замок, проник в подвал и украл аккумулятор для мотоцикла вместе с зарядным устройством, а также более 20 банок с консервацией.
Сотрудники милиции выяснили, что к краже причастна 72-летняя местная жительница. В момент обыска в доме белоруски нашли закатки с рукописными пометками на крышках. Такие же банки с обозначениями были и в подвале потерпевшей. Для того, чтобы установить, кому именно принадлежат банки, проводилась судебная почерковедческая экспертиза.
Пожилая белоруска получила уголовное дело из-за 20 банок с закатками. Фото: sudexpert.gov.by.
«В результате детального анализа удалось выявить признаки, индивидуализирующие почерк исполнителя. Согласно выводам эксперта записи на всех банках выполнены одним лицом», — отметили в ГКСЭ.
И добавили, что по указанному факту было заведено уголовное дело.
