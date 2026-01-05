В Беларуси пенсионерка получила уголовное из-за 20 банок с закатками

В октябре 2025 года жительница Добруша пришла в милицию с заявление о хищении из подвального помещения, которое находится в ее пользовании, различного имущества. Она сообщила, что неизвестный сорвал навесной замок, проник в подвал и украл аккумулятор для мотоцикла вместе с зарядным устройством, а также более 20 банок с консервацией.