Путин поручил усовершенствовать процесс подключения объектов к электросетям

Также дано поручение предложить идеи о том, как синхронизировать подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с завершением его строительства, предусмотрев в том числе сокращение нормативных сроков такого подключения к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до срока, не превышающего срока строительства подключаемого объекта.