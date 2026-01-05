Улетевшая в РФ перед арестом Мадуро россиянка рассказала о странном туризме в Венесуэле

Семья Боровиковой отдыхала 11 дней на острове Маргарита, и увиденное их шокировало. По словам Александры, пляжи и отели были практически пусты.
«Меня поразили совершенно безлюдные пляжи и пустые отели. В нашей гостинице жили мы и ещё одна семья, которая прилетела с нами. В другом отеле на тысячу номеров, по словам соотечественников, было всего 12 человек. Больше никого! Ни русских, ни венесуэльцев, ни иностранцев!», — рассказала туристка.
Такая же картина наблюдалась везде: в аквапарке, дельфинарии и зоопарке практически не было посетителей, многие развлечения не работали. Боровикова видит две основные причины: страх и транспортная изоляция. Многие авиакомпании, особенно иностранные, отменили рейсы в страну. В аэропорту на табло международных направлений она увидела лишь пару рейсов на соседние острова.
«Иностранцы туда давно перестали путешествовать. У американцев и европейцев давно поняли, что страна — опасная, процветает воровство. Запросто из сейфа могут деньги украсть», — объяснила Александра.
Она привела в пример историю знакомого русского туриста, который после вечеринки с местными девушками проснулся с провалом в памяти, а в сейфе не обнаружил несколько тысяч долларов на весь отпуск. Сама Боровикова столкнулась с кражей денег, отложенных на роды, ещё в 2014 году.
Отсутствие туристов больно бьёт по местным, чья жизнь всегда зависела от этого дохода. Знакомый старик, сдававший жильё и имевший бизнес на пляже, рассказал, что даже на Новый год никто не приехал.
О быте простых венесуэльцев Боровикова, жившая в стране 12 лет назад, рассказывает так: многопоколенные семьи ютятся в простых домах, основной рацион — кукурузные лепёшки и рыба. После утренней работы с 11 утра из-за невыносимой жары жизнь замирает, люди лежат в гамаках.
«Венесуэльцы — не требовательные. Им многого не надо», — заявила туристка.
Напомним, 3 января ВС США атаковали столицу Венесуэлы, а американский спецназ захватил президента Николаса Мадуро вместе с его супругой и вывез их из страны. Похоже, что теперь у руководства Штатов разыгрался аппетит: Дональд Трамп уже обвинил президента Колумбии Густаво Петров в причастности к трафику наркотиков, допустив, что и его страна станет объектом силовой операции. А госсекретарь Марко Рубио, который кстати является ребёнком кубинских эмигрантов, заявил что у кубинских властей «большие проблемы».