Путин поручил представить предложения по снижению дефицита кадров

Глава государства также поручил предусмотреть развитие и распространение практико-ориентированных программ среднего профессионального образования с учетом потребностей рынка труда и совершенствование мер по повышению мобильности трудовых ресурсов, в том числе в крупных агломерациях и прилегающих к ним регионах.