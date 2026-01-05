В ГАИ по Башкирии обратились к водителям с экстренным предупреждением

Главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале обратился к автолюбителям республики с предупреждением о сложных погодных условиях.
Он напомнил, что на отдельных участках дорог республики действуют ограничения движения и попросил с пониманием отнестись к этому при планировании поездок. А еще лучше воздержаться от дальних поездок до завершения снежной бури.
Севастьянов пояснил, что сотрудники дорожной полиции несут службу на участках дорог Башкирии, где введено временное ограничение движения. Они готовы оказать необходимую помощь автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации на дороге.
— Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения заранее планировать маршруты, учитывая данные ограничения, и соблюдать все требования дорожных знаков. Рекомендуем не выезжать до улучшения погодных условий, — написал Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.
Со списком участков дорог в Башкирии, где введены временные ограничения движения, можно ознакомиться здесь.
