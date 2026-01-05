Путин поручил создать федеральный проект развития творческих индустрий

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать федеральный проект развития творческих индустрий, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
«Разработать федеральный проект по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”, предусмотрев его финансирование», — сказано в документе.
Это необходимо сделать до 1 сентября 2026 года.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, вырабатывающий госполитику и нормативно-правовое регулирование в этой в сфере, — Минэкономразвития.