Путин поручил создать федеральный проект развития творческих индустрий

Путин поручил создать федеральный проект развития креативных индустрий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать федеральный проект развития творческих индустрий, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.

«Разработать федеральный проект по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”, предусмотрев его финансирование», — сказано в документе.

Это необходимо сделать до 1 сентября 2026 года.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, вырабатывающий госполитику и нормативно-правовое регулирование в этой в сфере, — Минэкономразвития.