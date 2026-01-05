Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья

Президент рассказал мальчику, что в детстве сначала хотел стать моряков, потом — летчиком, а еще позже — разведчиком. В итоге его мечта сбылась. Путин пожелал юному Игорю, чтобы и он достигал тех целей, которые перед собой ставит.