Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья

Путин поговорил с 7-летним мальчиком, мечтавшем посетить Музей Мирового океана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Путин исполнил новогоднее желание семилетнего Игоря из Московской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин сегодня исполнил мечту Игоря Степаненко, открытку которого снял с “Елки желаний”. Мальчик мечтал посетить Музей Мирового океана в Калининграде, мечтал посетить глубоководный аппарат и судно “Витязь” и, конечно же, увидеть скелет кашалота, самого крупного экспоната остеологической коллекции», — рассказал он.

Игорь вместе с семьей в эти дни находится в Калининграде. В понедельник ребенку позвонил Путин и спросил, как осуществилась его мечта.

«Мальчик был очень признателен президенту, сказал, что фактически у него исполнилось три мечты: полетать на самолете, побывать в музее, а еще, чтобы вся семья собралась вместе», — отметил Песков.

В Калининграде для Игоря и его семьи организовали трехдневную экскурсионную программу.

«Игорь, будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые — самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания счастья», — отметил во время разговора Путин.

Президент рассказал мальчику, что в детстве сначала хотел стать моряков, потом — летчиком, а еще позже — разведчиком. В итоге его мечта сбылась. Путин пожелал юному Игорю, чтобы и он достигал тех целей, которые перед собой ставит.

