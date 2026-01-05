В Башкирии из-за метели полностью закрыли движение транспорта на участке дороги

Как сообщает МЧС по Башкирии, из-за непогоды с 18:30 часов по местному времени полностью закрыли движение на участке автомобильной дороги Верхний Сарабиль — Кувандык в Зианчуринском районе. Закрыт участок км 0−104, уточняют в пресс-службе ведомства.
Ориентировочное время снятия ограничения для движения по этому участку дороги — 09:00 6 января 2026 года.
Параллельно в Башкирии действуют ограничения для движения пассажирских автобусов и грузового транспорта на участках дорог в башкирском Зауралье. В республиканском ГАИ посоветовали автолюбителям не выезжать на дальние расстояния.
В МЧС по Башкирии также сообщают, что спасатели развернули три мобильных пункта обогрева на трассах. Два из них на федеральной трассе Р-240 «Уфа-Оренбург»: на 223 км и на 102 км. Мобильный пункт развернут также на трассе «Магнитогорск — Ира» 99 км у населенного пункта Хасаново.
