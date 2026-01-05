В Башкирии из-за метели полностью закрыли движение транспорта на участке дороги

В МЧС по Башкирии также сообщают, что спасатели развернули три мобильных пункта обогрева на трассах. Два из них на федеральной трассе Р-240 «Уфа-Оренбург»: на 223 км и на 102 км. Мобильный пункт развернут также на трассе «Магнитогорск — Ира» 99 км у населенного пункта Хасаново.