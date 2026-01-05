Ричмонд
«Специализированные гидротермокостюмы имеют истекший срок годности». СК РФ раскрыл детали уголовного дела после пропажи белоруски на айсфлоатинге под Мурманском

Гидрокостюмы айсфлоатинга были просрочены под Мурманском, где пропала белоруска.

Источник: Комсомольская правда

Гидрокостюмы айсфлоатинга были просрочены под Мурманском, где пропала белоруска. Подробности рассказали в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что в отношении организатора айсфлоатинга, при котором туристку из Беларуси унесло течением реки Тулома, было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 239 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (подробнее мы писали здесь).

В рамках расследования уголовного дела у индивидуального предпринимателя были изъяты специализированные гидротермокостюмы. В момент осмотра установлено, что они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности. Кроме того, у костюмов не было ежегодного освидетельствования.

Тем временем СК России показал видео с места поисков пропавшей во время айсфлоатинга белоруски под Мурманском: «Вода парит — ударили морозы за −30».

Также были озвучены первые версии пропажи белорусской туристки во время айсфлоатинга под Мурманском.

Кроме того, мы собрали истории поисков и спасения пропавших экстремалов из Беларуси: роковой айсфлоатинг 1 января, тихая лавина, обрыв с Эльбруса, неделя в карельском лесу.