«Специализированные гидротермокостюмы имеют истекший срок годности». СК РФ раскрыл детали уголовного дела после пропажи белоруски на айсфлоатинге под Мурманском

В ведомстве отметили, что в отношении организатора айсфлоатинга, при котором туристку из Беларуси унесло течением реки Тулома, было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 239 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (подробнее мы писали здесь).