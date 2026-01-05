Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Ростовской области потушили восемь пожаров

В Ростовской области спасли двух человек в ДТП за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за прошедшие сутки, 4 января, пожарные потушили восемь техногенных возгораний, сообщили в региональном МЧС. Кроме того, сотрудники ведомства спасли двух человек при двух дорожно транспортных происшествиях.

— В воскресенье на места происшествий выезжали 100 специалистов, привлекались 25 единиц техники. Спасатели работали по заявкам на территории Дона, в том числе на пожарах и при ДТП, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростовской области сообщали о крупном пожаре в станице Вешенской Шолоховского района: 31 декабря загорелся частный дом, погиб 66 летний мужчина. В МЧС отмечали, что огонь потушили на площади 20 квадратных метров, причины происшествия устанавливают дознаватели.

Читайте также.

В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.

Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).