За сутки в Ростовской области потушили восемь пожаров

В Ростовской области за прошедшие сутки, 4 января, пожарные потушили восемь техногенных возгораний, сообщили в региональном МЧС. Кроме того, сотрудники ведомства спасли двух человек при двух дорожно транспортных происшествиях.
— В воскресенье на места происшествий выезжали 100 специалистов, привлекались 25 единиц техники. Спасатели работали по заявкам на территории Дона, в том числе на пожарах и при ДТП, — говорится в сообщении.
Ранее в Ростовской области сообщали о крупном пожаре в станице Вешенской Шолоховского района: 31 декабря загорелся частный дом, погиб 66 летний мужчина. В МЧС отмечали, что огонь потушили на площади 20 квадратных метров, причины происшествия устанавливают дознаватели.
