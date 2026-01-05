Вячеслав Федорищев: Сильные снегопады показали, что мы к ним готовы

«Последние несколько дней сильные снегопады показали, что мы к ним готовы, — отметил губернатор. — По многим территориям видели сообщения, которые требовали экстренного реагирования. Оно было обеспечено. В некоторых местах перекрывалась федеральная трасса в связи с обильными снегопадами. Но вместе с тем работа была организована на достаточно хорошем уровне».