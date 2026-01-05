Ричмонд
Вячеслав Федорищев: Сильные снегопады показали, что мы к ним готовы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению региона в праздники.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в понедельник, 5 января 2026 года, провел расширенное заседание штаба по жизнеобеспечению региона в праздники. На нем глава региона отметил, что экстренные и коммунальные службы работают круглосуточно. На дорогах области работают до 436 машин, которые убирают снег.

«Последние несколько дней сильные снегопады показали, что мы к ним готовы, — отметил губернатор. — По многим территориям видели сообщения, которые требовали экстренного реагирования. Оно было обеспечено. В некоторых местах перекрывалась федеральная трасса в связи с обильными снегопадами. Но вместе с тем работа была организована на достаточно хорошем уровне».

Отдельно обсудили работу энергетического и жилищно-коммунального комплекса. С начала сезона выявили 339 технологических нарушений. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Увеличение объясняют погодными условиями. Вячеслав Федорищев поручил оперативно информировать о сбоях в работе котельных и водозаборов, а также проверить резервные источники энергоснабжения и запасы топлива и провести внеплановые инструктажи диспетчеров.

Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
