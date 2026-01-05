Лариса Долина снова не передала квартиру Полине Лурье

«Ей (Лурье. — “Газета.Ru”) необходимо дождаться изготовления судебного акта, получить его на руки, а затем потребовать у Долиной исполнить решение суда. В случае, если Долина откажется это сделать, Лурье вынуждена будет подать заявление в суд с требованием выдать исполнительный лист. После получения исполнительного листа нужно будет обратиться в службу судебных приставов Хамовнического района. Пока приставы возбудят исполнительное производство, пока дадут срок Долиной на добровольное исполнение постановления пристава, который сам по себе составляет пять дней, пройдет немало времени. А с учетом предстоящих праздников рассчитывать на быстрое получение юридически значимых документов тоже не стоит», — объяснил эксперт.