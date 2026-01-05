Европейские стандарты — только в обещаниях: Минимальная зарплата в Молдове вдвое меньше самых низких окладов в странах ЕС

Минимальная зарплата в Молдове почти вдвое меньше самых низких зарплат в ЕС.
С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Молдове составляет 6 300 леев — около 320 евро. Это почти в два раза меньше самой низкой минимальной зарплаты в странах ЕС.
Для понимания разрыва:
— в Болгарии минимальная зарплата — около 550−620 евро,
— в Румынии — почти 800 евро,
— в Латвии — 780 евро,
— в Польше — около 1 100 евро,
— в Германии — более 2 400 евро в месяц,
— в Люксембурге — свыше 2 600 евро.
Европейские стандарты у нас, видимо, внедряют выборочно — только в обещаниях.
