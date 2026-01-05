Ричмонд
Европейские стандарты — только в обещаниях: Минимальная зарплата в Молдове вдвое меньше самых низких окладов в странах ЕС

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Молдове составляет 6 300 леев — около 320 евро.

Источник: Комсомольская правда

Минимальная зарплата в Молдове почти вдвое меньше самых низких зарплат в ЕС.

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Молдове составляет 6 300 леев — около 320 евро. Это почти в два раза меньше самой низкой минимальной зарплаты в странах ЕС.

Для понимания разрыва:

— в Болгарии минимальная зарплата — около 550−620 евро,

— в Румынии — почти 800 евро,

— в Латвии — 780 евро,

— в Польше — около 1 100 евро,

— в Германии — более 2 400 евро в месяц,

— в Люксембурге — свыше 2 600 евро.

Европейские стандарты у нас, видимо, внедряют выборочно — только в обещаниях.

