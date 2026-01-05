Ричмонд
Путин передал привет мальчику, чье желание исполнил на «Елке желаний»

Путин передал привет 7-летнему мальчику, чье желание исполнил на «Елке желаний».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал привет от Деда Мороза семилетнему Игорю Степаненко из Московской области, чью мечту исполнил в рамках акции «Ёлка желаний», отметив, что в этом году он и сам, можно сказать, «поработал» за Деда Мороза.

«Игорь, будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые — самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания счастья», — сказал Путин в ходе беседы с мальчиком и его семьёй.

Президент помог осуществить мечту первоклассника — Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде. Мальчик побывал на научно-исследовательском судне «Витязь» и на подводной лодке «Б-413», осмотрел легендарный глубоководный аппарат «Мир-1» и самый крупный остеологический экспонат музея — скелет кашалота. Кроме того, в Калининграде для Игоря и его семьи организована трёхдневная экскурсионная программа.

В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.