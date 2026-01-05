МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, кем хотел стать в детстве, отметив, что его мечта стать разведчиком в итоге сбылась.
Путин в понедельник поговорил по телефону с семилетним Игорем Степаненко — участником акции «Ёлка желаний». Президент исполнил мечту мальчика о посещении Музея Мирового океана в Калининграде.
«В свое время, примерно в этом же возрасте… у меня тоже возникло в одно время желание стать моряком. Потом у меня возникло желание стать летчиком. А в конечном итоге я прочитал много книг и фильмов посмотрел различных, и мне захотелось стать разведчиком», — рассказал президент.
Глава государства отметил, что он стремился, шел к своей мечте, и она сбылась.
«Я стал сотрудником внешней разведки нашей страны, работал почти 20 лет во внешней разведке. Работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», — сказал Путин.
Президент пожелал юному Игорю, чтобы и он достигал тех целей, которые перед собой ставит.
«Когда у человека это получается, у него появляется очень хорошее, здоровое чувство достижения цели», — добавил он.