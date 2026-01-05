Путин рассказал об исполнении своей детской мечты

Об исполнении детской мечты глава государства вспомнил в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку с желанием которого посетить музей Мирового океана в Калининграде он ранее снял с «Елки желаний».
«В свое время, примерно в этом же возрасте [как у тебя], ты сегодня был на подводной лодке, да? Интересно же, здорово! И у меня тоже возникло одно время желание стать моряком. Потом захотелось стать летчиком. А в конечном итоге я читал много книг и фильмы смотрел о разведчиках, и мне захотелось стать разведчиком», — рассказал Путин, отвечая на просьбу мальчика рассказать о своей детской мечте.
Российский лидер отметил, что стремился, шел к своей цели, к своей мечте. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», — отметил он.
Глава государства пожелал Игорю, чтобы все, что он задумал, что ему нравится и хочется в жизни, он смог достичь. «Когда у человека это получается, то у него появляется чувство, такое, знаешь ли, хорошее здоровое чувство достижения целей. Я тебе от всего сердца этого желаю. И всем твоим братьям», — резюмировал президент.