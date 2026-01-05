Путин рассказал об исполнении своей детской мечты

«В свое время, примерно в этом же возрасте [как у тебя], ты сегодня был на подводной лодке, да? Интересно же, здорово! И у меня тоже возникло одно время желание стать моряком. Потом захотелось стать летчиком. А в конечном итоге я читал много книг и фильмы смотрел о разведчиках, и мне захотелось стать разведчиком», — рассказал Путин, отвечая на просьбу мальчика рассказать о своей детской мечте.