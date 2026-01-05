Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить транспортную доступность социальных объектов в городах, в том числе представив предложения по модернизации систем общественного транспорта.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения:.. повышению транспортной доступности социальных объектов, расположенных в населенных пунктах, в том числе по модернизации маршрутной сети городского наземного пассажирского транспорта и обеспечению транспортных организаций водителями, осуществляющими перевозки пассажиров”, — говорится в тексте поручений.
Срок выполнения поручения — до 1 июня 2026 года.