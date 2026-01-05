Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения:.. повышению транспортной доступности социальных объектов, расположенных в населенных пунктах, в том числе по модернизации маршрутной сети городского наземного пассажирского транспорта и обеспечению транспортных организаций водителями, осуществляющими перевозки пассажиров”, — говорится в тексте поручений.