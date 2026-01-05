Ричмонд
Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приема батареек

Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приема опасных отходов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил улучшить информирование россиян о порядке приеме опасных бытовых отходов, в том числе использованных батареек и ламп.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения:… дополнительному информированию граждан о порядке приема и пунктах приема опасных бытовых отходов, включая элементы питания (батарейки), лампы, блистеры (упаковки от лекарств), предусмотрев создание и поддержание в актуальном состоянии системы информирования, а также контроль за доступностью указанных пунктов”, — говорится в документе.

Срок выполнения поручения — до 1 июня 2026 года.