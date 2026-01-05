Совмин изменил нормы льготного обеспечения лекарствами белорусов. Подробности озвучили в телеграм-канале правительства Беларуси.
Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление правительства «О льготном обеспечении лекарственными средствами и перевязочными материалами». Нормы данного постановления направлены на совершенствование порядка льготного лекарственного обеспечения белорусов, а также на повышение социальной поддержки отдельных категорий граждан, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями.
Постановлением утверждается Положение о порядке бесплатного и льготного обеспечения лекарствами и перевязочными материалами и устанавливается Перечень заболеваний, который дает право белорусам на бесплатное обеспечение лекарствами, которые выдаются по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, в момент амбулаторного лечения, а также лечебным питанием.
В частности, была определена четкая периодичность выдачи лекарств из аптеки в том случае, если они были выписаны на длительный курс лечения. К примеру, до шести месяцев. Также были расширены возможности получения льготного лекарства на территории района и области (ранее — лишь по месту выписки льготного рецепта) и полномочия и обязанности медсотрудников по льготному лекарственному обеспечению жителей сельских населенных пунктов, где нет аптек (сейчас осуществляется только реализация лекарств за полную стоимость).
Действующий в данный момент Перечень заболеваний, при которых белорусам дадут право на льготное обеспечение лекарствами при амбулаторном лечении, был дополнен 12 позициями, включая отдельные редкие генетические и хронические системные заболевания. Кроме того, для отдельных ранее включенных указанный перечень заболеваний были сняты возрастные ограничения по льготному лекарственному обеспечению.
Постановление Совета министров вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
