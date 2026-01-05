Совмин изменил нормы льготного обеспечения лекарствами белорусов

В частности, была определена четкая периодичность выдачи лекарств из аптеки в том случае, если они были выписаны на длительный курс лечения. К примеру, до шести месяцев. Также были расширены возможности получения льготного лекарства на территории района и области (ранее — лишь по месту выписки льготного рецепта) и полномочия и обязанности медсотрудников по льготному лекарственному обеспечению жителей сельских населенных пунктов, где нет аптек (сейчас осуществляется только реализация лекарств за полную стоимость).