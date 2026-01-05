Ричмонд
Путин рассказал, почему участвует в «Елке желаний»

Путин рассказал, что участвует в «Ёлке желаний», чтобы помочь Деду Морозу.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему участвует в ежегодной акции «Елка желаний».

Глава государства ранее исполнил мечту семилетнего Игоря из Московской области, который хотел посетить Музей Мирового океана в Калининграде.

Путин в понедельник поговорил по телефону с ребенком и его семьей. Мальчик спросил у президента, как у него появилось желание исполнять детские мечты.

«Знаешь, к Новому году все ждут какого-то чуда. Но Дед Мороз не до каждого может доехать, добраться. И я подумал, что было бы неплохо вместе с ним поработать — с Дедом Морозом — и помочь ему, поддержать. И вот появилась такая, по-моему, неплохая идейка — организовать “Елку желаний”, — ответил президент.

Он отметил, что к этой инициативе подключились также и члены правительства, сотрудники администрации президента, губернаторы.

«И, видишь, получилось такое хорошее, предновогоднее, на всю страну мероприятие, очень доброе и полезное. Мне кажется, у нас получилось неплохо. И если тебе понравилось, то, значит, действительно, все у нас происходит так, как мы и запланировали», — обратился Путин к мальчику.