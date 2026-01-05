Стало известно, сколько человек ежедневно советуются с ChatGPT о здоровье

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Более 40 миллионов человек по всему миру ежедневно обращаются к чат-боту ChatGPT с запросами по теме здравоохранения, следует из исследования компании-разработчика чат-бота OpenAI.
«Более 40 миллионов еженедельно активных пользователей во всем мире отправляют (ChatGPT — ред.) запросы о здравоохранении каждый день», — говорится в тексте исследования, опубликованном порталом Axios.
Как выяснила OpenAI, более 5% всех получаемых чат-ботом запросов имеют отношение к здравоохранению.
Компания сосредоточила свое исследование на США, где каждую неделю пользователи отправляют ChatGPT от 1,6 до 1,9 миллиона сообщений на тему здоровья. В частности, многие американцы просят у ИИ помощи в сравнении медицинских страховок и совета по оплате услуг. Большая часть подобных бесед проходит в то время суток, когда лечебные учреждения обычно закрыты.
Согласно исследованию, проведенному с помощью платформы Knit, за последние три месяца 55% американских респондентов использовали ИИ для того, чтобы проверить или изучить симптомы, 48% — чтобы разобраться в медицинских терминах или наставлениях врача, еще 44% — чтобы изучить способы лечения. В исследовании говорится, что американская система здравоохранения отличается сложностью, а для принятия решений американцам нужно много дополнительной информации.
Исследование было проведено среди 1042 совершеннолетних жителей США.
OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.