Стало известно, сколько человек ежедневно советуются с ChatGPT о здоровье

Согласно исследованию, проведенному с помощью платформы Knit, за последние три месяца 55% американских респондентов использовали ИИ для того, чтобы проверить или изучить симптомы, 48% — чтобы разобраться в медицинских терминах или наставлениях врача, еще 44% — чтобы изучить способы лечения. В исследовании говорится, что американская система здравоохранения отличается сложностью, а для принятия решений американцам нужно много дополнительной информации.