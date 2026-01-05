Ричмонд
Дорогу из Магнитогорска в Башкирию закрыли из-за метели и ограничения видимости

Ограничение затрагивает грузовики и пассажирский транспорт, введено с 19:00 5 января до 09:00 6 января.

Источник: Доступ

Дорогу из Магнитогорска (Челябинская область) в Башкирию закрыли из-за метели и ограничения видимости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про участок с 228 по 275 километр дороги регионального значения Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (Белорецкий и Абзелиловский районы РБ).

Там наблюдаются неблагоприятные погодные условия: снег, сильный ветер, низовая метель, ограничение видимости.

Добавим, что в Башкирии сегодня также закрыт ряд других дорог межмуниципального и федерального значения.