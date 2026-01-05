109 лет назад в Петербурге открыли движение по Дворцовому: как мост выглядит сегодня

5 января 1917 года по Дворцовому мосту через Неву впервые открыли движение. Этот мост был спроектирован инженером А. П. Пшеницким. Важно отметить, что на момент открытия мост не был полностью завершён: его перила оставались деревянными вплоть до 1939 года.