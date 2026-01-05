Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

109 лет назад в Петербурге открыли движение по Дворцовому: как мост выглядит сегодня

5 января 1917 года по Дворцовому мосту через Неву впервые открыли движение. Этот мост был спроектирован инженером А. П. Пшеницким. Важно отметить, что на момент открытия мост не был полностью завершён: его перила оставались деревянными вплоть до 1939 года.

14

Журналист «МК в Питере» Наталья Ефимова выбралась в сказочный морозный день на прогулку по Дворцовому мосту. Как легендарное сооружение выглядит сегодня?

По словам нашего корреспондента, мост хорошо украшен и выглядит опрятно. Сегодня в городе идут осадки, поэтому снега много и на мосту, однако здесь не столько.

Холода туристов совсем не пугают, а с моста открывается чудесный вид на главные достопримечательности города: Зимний дворец, Петропавловскую крепость и Ростральные колонны.

Хотя на белых колоннах на мосту правда виднеются при дневном свете светло-коричневые разводы.