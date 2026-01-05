109 лет назад в Петербурге открыли движение по Дворцовому: как мост выглядит сегодня

Журналист «МК в Питере» Наталья Ефимова выбралась в сказочный морозный день на прогулку по Дворцовому мосту. Как легендарное сооружение выглядит сегодня?
По словам нашего корреспондента, мост хорошо украшен и выглядит опрятно. Сегодня в городе идут осадки, поэтому снега много и на мосту, однако здесь не столько.
Холода туристов совсем не пугают, а с моста открывается чудесный вид на главные достопримечательности города: Зимний дворец, Петропавловскую крепость и Ростральные колонны.
Хотя на белых колоннах на мосту правда виднеются при дневном свете светло-коричневые разводы.