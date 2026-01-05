Мальчик из Подмосковья пообещал подарить Путину картину

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Семилетний Игорь Степаненко из Московской области, чью мечту президент России Владимир Путин исполнил в рамках акции «Елка желаний», пообещал передать главе государства картину в качестве новогоднего подарка.
Президент ранее исполнил мечту мальчика, который хотел посетить Музей Мирового океана в Калининграде. Путин в понедельник по телефону пообщался с ребенком и его семьей, чтобы узнать о впечатлениях и поздравить с наступившим Новым годом.
«Еще хочу вас тоже поздравить с Новым годом. Картину вам хочу подарить. Передам через организаторов», — пообещал мальчик президенту.
Путин поблагодарил его.
«Хорошо, Игорек, спасибо большое», — ответил президент.