Совмин принял постановление о льготном обеспечении белорусов лекарствами

«Нормы постановления направлены на совершенствование порядка льготного лекарственного обеспечения населения, повышение социальной поддержки отдельных категорий граждан, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.
В документе утвердили порядок бесплатного и льготного получения лекарств и перевязочных материалов, установлен перечень заболеваний, при которых препараты можно получать без оплаты. Бесплатно можно получить лекарства, которые выдаются по рецепту, а также назначенные при амбулаторном лечении.
Сообщается, что после принятия постановления лекарства на длительный курс (до полугода) будут выдаваться в аптеке не все сразу, а по частям через определенные промежутки времени. Также у граждан появится возможность получить льготное лекарство не только по месту выписки рецепта, но и на территории района и области.
Помимо того, медработникам сельских территорий расширили полномочия — теперь они смогут не просто продавать лекарства, но и выдавать их бесплатно или со скидкой там, где нет обычных аптек.
В перечень заболеваний, в рамках которого белорусам предоставляются льготные лекарства, добавили 12 позиций, в числе которых отдельные редкие генетические и хронические системные заболевания.
В Совмине добавили, что в постановлении сняли возрастные ограничения по получению льготных лекарств с ряда заболеваний, которые уже находились в перечне.