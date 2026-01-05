Совмин принял постановление о льготном обеспечении белорусов лекарствами

Сообщается, что после принятия постановления лекарства на длительный курс (до полугода) будут выдаваться в аптеке не все сразу, а по частям через определенные промежутки времени. Также у граждан появится возможность получить льготное лекарство не только по месту выписки рецепта, но и на территории района и области.