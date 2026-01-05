Ричмонд
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Около 750 машин скопилось в очереди на автоподходах перед Крымским мостом, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 95 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

Данные приведены по состоянию на 16.00 мск.

Посты досмотра установлены перед мостом в целях обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше