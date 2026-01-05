В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 95 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 16.00 мск.
Посты досмотра установлены перед мостом в целях обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
