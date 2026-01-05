Спортивный журналист Владимир Гескин скончался на 74-м году жизни

Владимир Гескин посвятил спортивной журналистике десятилетия, начав карьеру в 1974 году. За это время он стал свидетелем девяти Олимпиад — шести летних и трех зимних. Он входил в руководство газеты «Советский спорт», а позже стал одним из основателей и первым заместителем главного редактора издания «Спорт-Экспресс». Также Гескин является автором нескольких книг, включая «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016).