Спортивный журналист Владимир Гескин скончался на 74-м году жизни

«Не стало Владимира Гескина. Из тех, кто когда-то учил меня журналистике, он оставался последним… Прощай, Вова… 28 августа 1952 — 5 января 2026», — написала она в соцсетях.
Печальную новость подтвердил ТАСС коллега Гескина, хоккейный журналист Всеволод Кукушкин. По его словам, причиной смерти стали проблемы с почками, которые привели к быстрому ухудшению состояния.
Владимир Гескин посвятил спортивной журналистике десятилетия, начав карьеру в 1974 году. За это время он стал свидетелем девяти Олимпиад — шести летних и трех зимних. Он входил в руководство газеты «Советский спорт», а позже стал одним из основателей и первым заместителем главного редактора издания «Спорт-Экспресс». Также Гескин является автором нескольких книг, включая «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016).