В Ростовской области на праздниках работают 1347 ремонтных бригад ЖКХ

В Ростовской области на новогодних праздниках работают 1347 ремонтных бригад ЖКХ, а ресурсоснабжающим предприятиям запретили плановые работы, которые могут привести к отключениям, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— К сожалению, совсем избежать коммунальных аварий не получается. Но у бригад стоят задачи отрабатывать все оперативно, — написал глава региона.
По словам губернатора, в усиленном режиме сформированы 1347 ремонтных бригад — это более 4700 человек и 1300 единиц техники. Отдельно Юрий Слюсарь отметил контроль за очисткой дорог и вывозом мусора: ежедневно на линии работают 150 мусоровозов, при необходимости технику готовы усилить.
Также, по данным главы региона, энергетики работают в усиленном режиме: на дежурстве 585 аварийно-восстановительных бригад, более 3000 специалистов и 1300 единиц техники. Круглосуточно доступны горячие линии, в том числе диспетчерская служба минЖКХ области (863) 240−13−60, 240−13−79, «Россети Юг» 8−800−220−0−220 и «Донэнерго» 8−800−222−05−50.
