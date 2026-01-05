Ричмонд
В Ростовской области на праздниках работают 1347 ремонтных бригад ЖКХ

В Ростовской области со 2 по 11 января работают кабинеты неотложной помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на новогодних праздниках работают 1347 ремонтных бригад ЖКХ, а ресурсоснабжающим предприятиям запретили плановые работы, которые могут привести к отключениям, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— К сожалению, совсем избежать коммунальных аварий не получается. Но у бригад стоят задачи отрабатывать все оперативно, — написал глава региона.

По словам губернатора, в усиленном режиме сформированы 1347 ремонтных бригад — это более 4700 человек и 1300 единиц техники. Отдельно Юрий Слюсарь отметил контроль за очисткой дорог и вывозом мусора: ежедневно на линии работают 150 мусоровозов, при необходимости технику готовы усилить.

Также, по данным главы региона, энергетики работают в усиленном режиме: на дежурстве 585 аварийно-восстановительных бригад, более 3000 специалистов и 1300 единиц техники. Круглосуточно доступны горячие линии, в том числе диспетчерская служба минЖКХ области (863) 240−13−60, 240−13−79, «Россети Юг» 8−800−220−0−220 и «Донэнерго» 8−800−222−05−50.

В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.

Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).

