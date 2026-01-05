В Ростовской области на праздниках работают 1347 ремонтных бригад ЖКХ

По словам губернатора, в усиленном режиме сформированы 1347 ремонтных бригад — это более 4700 человек и 1300 единиц техники. Отдельно Юрий Слюсарь отметил контроль за очисткой дорог и вывозом мусора: ежедневно на линии работают 150 мусоровозов, при необходимости технику готовы усилить.