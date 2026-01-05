Ричмонд
Губернатор Кубани поблагодарил оперативные службы за работу в праздники

Вениамин Кондратьев отметил работу экстренных служб Краснодарского края в праздники.

Источник: t.me/admkrai

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность за работу в новогодние праздники сотрудникам оперативных служб, которые несли круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность и комфорт кубанцев. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил их за самоотверженный труд.

«Чтобы обеспечить спокойные и безопасные новогодние каникулы, наши военные дежурят круглосуточно, перехватывая и уничтожая украинские беспилотники. Десятки тысяч специалистов работали в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфорт жителей», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Особо большая нагрузка легла на энергетиков — несколько дней они восстанавливали линии электропередачи в муниципалитетах, пострадавших от непогоды.

