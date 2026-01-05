Ричмонд
В Ростовской области на праздниках работают круглосуточные горячие линии ЖКХ

Жителям Ростовской области напомнили телефоны круглосуточных горячих линий ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на новогодних праздниках работают круглосуточные горячие линии ЖКХ, куда жители могут сообщать о перебоях с коммунальными услугами и авариях, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Вижу по вашим сообщениям, что есть перебои. К сожалению, совсем избежать коммунальных аварий не получается, — написал глава региона, отметив, что аварийным бригадам поставлена задача устранять проблемы максимально быстро.

Губернатор уточнил, что круглосуточно можно обратиться в диспетчерскую службу минЖКХ Ростовской области по телефонам (863) 240−13−60 и 240−13−79, а также на линии энергетиков «Россети Юг» 8−800−220−0−220 и «Донэнерго» 8−800−222−05−50. Также работает горячая линия минпрома области: 8−863−285−69−50.

По словам Юрия Слюсаря, все контакты по ЖКХ собраны на портале правительства Ростовской области. Власти просят жителей сообщать о проблемах по телефонам горячих линий, чтобы ускорить выезды аварийных служб.

Читайте также.

В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.

Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).

