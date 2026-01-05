Путин отметил ценность знаний из калининградского Музея Мирового океана

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил ценность знаний, которые дает Музей Мирового океана в Калининграде — они пригодятся в дальнейшей учебе первокласснику Игорю Степаненко, новогодняя мечта которого посетить этот музей осуществилась.
Глава государства в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего Игоря из Московской области, который хотел посетить Музей Мирового океана в Калининграде. Путин в понедельник по телефону пообщался с ребенком и его семьей, чтобы узнать о впечатлениях и поздравить с наступившим Новым годом.
Президент расспросил мальчика о том, что он уже успел увидеть в Калининграде. Игорь рассказал, что в музее ему особенно понравились скелет кашалота, окаменелости и корабли.
«А ты в школу ходишь уже?.. Смотри, твои знания из этой поездки тоже в школе пригодятся, потому что все-таки Музей Мирового океана — это такая редкая вещь», — обратился Путин к школьнику.
Президент упомянул, что завтра у мальчика и его семьи тоже запланирована познавательная программа — посещение калининградского филиала Третьяковской галереи.
«Это тоже интересно, очень полезно и познавательно. Там детская программа, называется “Поднять паруса! Курс на искусство”. Наверняка будет очень интересно», — отметил Путин.
Президент помог осуществить мечту первоклассника — Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде. Мальчик побывал на научно-исследовательском судне «Витязь» и на подводной лодке «Б-413», осмотрел легендарный глубоководный аппарат «Мир-1» и самый крупный остеологический экспонат музея — скелет кашалота. Кроме того, в Калининграде для Игоря и его семьи организована трёхдневная экскурсионная программа.
В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.