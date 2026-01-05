Путин отметил ценность знаний из калининградского Музея Мирового океана

Глава государства в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего Игоря из Московской области, который хотел посетить Музей Мирового океана в Калининграде. Путин в понедельник по телефону пообщался с ребенком и его семьей, чтобы узнать о впечатлениях и поздравить с наступившим Новым годом.