В Башкирии ограничили движение еще на двух участках дорог из-за метели

В это же время с вечера 5 января 2026 года и ориентировочно до 09:00 часов утра 6 января ограничено движение для грузовых машин и пассажирского транспорта (автобусов и маршрутных такси) а Абзелиловском районе Башкирии. Ограничения действуют на дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск от 228 до 275 км.