В Башкирии ограничили движение еще на двух участках дорог из-за метели

В Башкирии из-за обрушившейся на регион метели вводятся временные ограничения движения на автомобильных дорогах. Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасатели развернули уже три мобильных пункта обогрева на трассах, где готовы оказать помощь попавшим в снежную бурю водителям.
В это же время с вечера 5 января 2026 года и ориентировочно до 09:00 часов утра 6 января ограничено движение для грузовых машин и пассажирского транспорта (автобусов и маршрутных такси) а Абзелиловском районе Башкирии. Ограничения действуют на дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск от 228 до 275 км.
Кроме того, ограничено движение для легкового транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк от 27 до 204 км. Участок проходит через Кармаскалинский, Архангельский и Белорецкий районы. Ориентировочно, откроют трассу для проезда в 05:00 6 января 2025 года.
— Будь осторожен и соблюдай правила безопасности! В случае чрезвычайного происшествия звони по единому номеру вызова экстренных служб 112, — предупреждают в МЧС по Башкирии.
