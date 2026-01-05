Ричмонд
Мурашко дал россиянам совет, как не испортить себе новогодние праздники

Мурашко призвал быть аккуратнее с алкоголем и внимательнее за рулем в праздники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян быть аккуратнее с алкоголем и внимательнее за рулем в новогодние праздники, чтобы они не были омрачены проблемами со здоровьем.

«Видим, что большое количество поступающих пациентов с травмами, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. Новогодние праздники продолжаются, поэтому убедительная просьба, дорогие друзья, берегите себя, аккуратнее с алкоголем. Потому что травматизм, к сожалению, вас выключит в последующем из вашей обычной рабочей обстановки. Но и еще одно обращение. Большое количество дорожно-транспортных происшествий, люди активно передвигаются, поэтому и к водителям: будьте аккуратнее за рулем», — сказал министр журналистам.

Он отметил, что в эти дни фиксируются ДТП с пострадавшими детьми, также в аварии попадают большие туристические группы, поэтому в эти дни с учетом также снегопадов и гололеда нужно быть аккуратным и дисциплинированным водителем, чтобы последующие праздничные дни не были омрачены проблемами со здоровьем и повреждением автотранспорта.