Музейную «Оку» 2005 года выпуска за продают полмиллиона в Иркутске

IrkutskMedia, 5 января. На сайте с бесплатными объявлениями выставили на продажу автомобиль «Ока» 2005 года выпуска за 500 тысяч рублей. Пробег автомобиля 947 км. Как указано в сообщении, машина ВАЗ-1111 в «идеальном состоянии».
По словам владельца, автомобиль — «редко сохранившийся экземпляр в коллекционном состоянии». В объявлении указано, что на кузове оригинального цвета «баклажан» нет сквозной коррозии. Пороги, арки, днище, лонжероны в заводском состоянии.
По словам продавца, двигатель объемом 0,7 литров в исправном состоянии, работает без стуков, подтеков масла и перерасхода. Коробка передач, сцепление, ходовая часть, тормоза проверены и работают нормально, указано в объявлении. Продавец пишет, что автомобиль недавно прошел комплексное техническое обслуживание. Владелец указывает, что салон ухоженный, без потёртостей и надрывов, приборная панель без трещин. В машине, по словам продавца, нет запаха табака и затхлости.
«Идеальный кандидат для сохранения или реставрации до музейного состояния», — указано в объявлении.
