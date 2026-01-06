Музейную «Оку» 2005 года выпуска за продают полмиллиона в Иркутске

По словам продавца, двигатель объемом 0,7 литров в исправном состоянии, работает без стуков, подтеков масла и перерасхода. Коробка передач, сцепление, ходовая часть, тормоза проверены и работают нормально, указано в объявлении. Продавец пишет, что автомобиль недавно прошел комплексное техническое обслуживание. Владелец указывает, что салон ухоженный, без потёртостей и надрывов, приборная панель без трещин. В машине, по словам продавца, нет запаха табака и затхлости.