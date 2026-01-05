Ричмонд
За неделю в Петербурге выпало 31,5 см снега

Дорожные службы работают в усиленном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальные службы Петербурга продолжают бороться с последствиями снегопадов, которые пришли в город в конце 2025 года и первые дни 2026. Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина, с 30 декабря, в городе выпало порядка 31,5 см снега.

— Только за прошедшие сутки с улиц города вывезено 24115 кубометров снега, — сообщили в Смольном.

В правительстве города заявляют, что на улицы Северной столицы вышли порядка тысячи дворников и 949 единиц техники.

— Приоритет отдают основным магистралям, подходам к станциям метро, перекресткам, выходам из парадных и подходам к контейнерным площадкам, — объяснил и в Смольном.

Кроме того, идет работа по очистке кровель. В этих работах были задействованы 956 специалистов. Они убирают с крыш наледь, чтобы не допустить ее падения на пешеходов.