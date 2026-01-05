В правительстве рассказали, сколько мусора собрали у прибрежных зон в 2025 году

С апреля по октябрь в рамках президентского национального проекта «Экологическое благополучие» прошло 26 акций. Прибрежные зоны приводили в порядок сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона совместно с ГП КО «ЕСОО», ГАУ КО «ЕКАТ-Калининград», депутатами, волонтерами движения «Хранители руин» и Калининградского областного центра развития добровольчества, студентами БФУ им. И. Канта и КГТУ, сотрудниками РЖД, а также совместно с неравнодушными жителями области. Совместными усилиями берега водоёмов были очищены от древесной поросли, пластика, стекла, мелкого бытового и строительного мусора.