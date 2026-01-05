Жители центра Ростова остались без холодной воды

В центре Ростова ориентировочно до 20:00 приостановили холодное водоснабжение в квадрате Социалистическая — Темерницкая — Братский — Доломановский, сообщили в Ростовводоканале. Ограничение связано с работами на водопроводе в центральной части города.
Жителям рекомендовали заранее запастись водой и уточнять информацию о ходе работ через круглосуточный контакт-центр предприятия.
Ранее, 5 января, в нескольких районах Таганрога временно ограничивали водоснабжение.
— В связи с проведением работ было снижено давление в трубопроводе. Это привело к временному ограничению водоснабжения в части Западного и Центрального районов; а также районов «Русское поле» и «Греческие роты», — говорится в сообщении главы города.
