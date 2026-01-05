Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также подготовить национальный план их внедрения в экономику, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
«Администрации президента… при участии правительства… представить предложения по формированию межведомственной комиссии при президенте… по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в целях координации и мониторинга деятельности по созданию указанных технологий и их внедрению в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении», — говорится в поручениях.
Это необходимо сделать до 1 февраля.
При этом комиссия должна будет участвовать в работе правительства при создании национального плана внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении на федеральном и региональном уровне. Документ должен быть подготовлен к 1 июня.