Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения

Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и национальный план его внедрения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также подготовить национальный план их внедрения в экономику, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.

«Администрации президента… при участии правительства… представить предложения по формированию межведомственной комиссии при президенте… по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в целях координации и мониторинга деятельности по созданию указанных технологий и их внедрению в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении», — говорится в поручениях.

Это необходимо сделать до 1 февраля.

При этом комиссия должна будет участвовать в работе правительства при создании национального плана внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении на федеральном и региональном уровне. Документ должен быть подготовлен к 1 июня.