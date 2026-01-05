В Башкирии разыскивается лотерейный миллионер

Победитель пока не обратился за выигрышем. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
Отмечается, что новогодний тираж стал одним из самых масштабных в истории лотереи. В этот день среди участников по всей стране было разыграно более 1,5 млрд рублей.
Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей необходимо в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в клиентский офис лотереи для прохождения идентификации и оформления документов.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Башкирия вошла в топ-10 регионов по числу лотерейных миллионеров.