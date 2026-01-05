Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии разыскивается лотерейный миллионер

Житель республики выиграл 1 млн рублей в новогоднем тираже в первый день 2026 года.

Источник: Башинформ

Победитель пока не обратился за выигрышем. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Отмечается, что новогодний тираж стал одним из самых масштабных в истории лотереи. В этот день среди участников по всей стране было разыграно более 1,5 млрд рублей.

Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей необходимо в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в клиентский офис лотереи для прохождения идентификации и оформления документов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Башкирия вошла в топ-10 регионов по числу лотерейных миллионеров.