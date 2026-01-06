В Омской области колония собрала первые в году томаты

В колонии № 7 под Омском собрали первые в новом году томаты. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Омской области, урожай выращен в стационарной теплице на территории учреждения.
Тепличный комплекс выполнен из поликарбоната, его полезная площадь — около 150 квадратных метров. Здесь поддерживают стабильную температуру и влажность, настроен регулярный полив, что позволяет круглогодично получать овощи. За уходом за посадками закреплён один осуждённый — на оплачиваемой основе.
Первую партию направят в столовую для организации питания осуждённых, часть реализуют сотрудникам колонии и гражданскому персоналу. Начальник ИК-7 Сергей Ремнёв уточнил, что в 2026 году планируется собрать до двух тонн томатов. Выращенная продукция также поступит в кафе и магазин, работающие на территории учреждения, чтобы разнообразить меню. По словам руководства, овощи производят с соблюдением всех требований и под контролем опытных специалистов, поэтому продукция пользуется спросом у персонала.